Fortaleza x Atlântico Erechim-RS na final da Copa do Brasil de Futsal: veja horário e onde assistir

O Fortaleza Futsal recebe o Atlântico Erechim–RS, neste domingo (29), às 13h (horário de Brasília), pelo duelo de volta da final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto acontece no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

No jogo de ida, o Fortaleza perdeu sua invencibilidade na competição, de forma dramática, ao ser derrotado por 4 a 3 pela equipe gaúcha — com o gol de desempate saindo a três segundos para o fim do confronto. Agora, o Leão precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.

CAMPANHA DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Bregafo-PA 5 x 5 Fortaleza (1ª fase)

Fortaleza 6 x 1 Bregafo-PA (1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ard Apodi Futsal-RN (2ª fase)

Ard Apodi Futsal-RN 3 x 4 Fortaleza (2ª fase)

Deportivo Futsal-RO 0 x 7 Fortaleza (quartas de final)

Fortaleza 7 x 0 Deportivo Futsal-RO (quartas de final)

Minas Tênis Clube-MG 4 x 4 Fortaleza (semifinal)

Fortaleza 5 x 4 Minas Tênis Clube-MG (semifinal)

Atlântico Erechim-RS 4 x 3 Fortaleza (final jogo de ida)

Ficha técnica | Atlântico Erechim-RS x Fortaleza — final da Copa do Brasil de Futsal

Local: Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza

Data: 29/09/2021 (domingo)

Horário: 13h (de Brasília)

Transmissão: YouTube da CBFS TV e pela BandSports.