Canoagem nas Olimpíadas de Paris 2024: brasileiras ficam fora das disputas de medalhas neste sábado

Após a conquista da prata de Isaquias Queiroz, teve mais Brasil nas águas da canoagem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ana Paula Vergutz e Valdenice Conceição disputaram categorias diferentes, mas não conseguiram avançar para as finais que representam disputa por medalhas.

Mais cedo, Ana Paula Vergutz disputou a terceira bateria da semifinal do K1 500m. E não deu para a brasileira. Ela terminou a terceira bateria da semifinal na 8ª posição e não conseguiu lugar em nenhuma das finais do K1 500m. A paranaense se despediu dos Jogos, mas tendo chegado a uma semifinal pela primeira vez.

Nas semifinais do C1 200m, foi a vez de Valdenice Conceição, tia do também canoísta Jacky Godmann, que competiu com Isaquias Queiroz no C2 500m, tentar uma vaga na disputa de medalhas, mas também não foi possível. Por um décimo de segundo, ela terminou a segunda bateria da semifinal na quinta posição e vai disputar a final B do C1 200m.

A segunda bateria foi vencida pela canadense Katie Vincent, que foi seguida pela norte-americana Nevin Harrison, a espanhola Antia Jacome e a húngara Kincso Takacs, que garantiram vaga na final A e seguem na luta por uma medalha nas Olimpíadas.