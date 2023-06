Canal oficial do Fortaleza no YouTube é hackeado e vídeos são retirados do ar

O canal oficial do Fortaleza no YouTube, plataforma on-line de compartilhamento de vídeos, sofreu um ataque hacker nesta sexta-feira (9). O nome do canal foi substituído de TV Leão Novibet para Tesla News e a foto de perfil foi alterada para o logo da Tesla, empresa automotiva comandada por Elon Musk. Todos os vídeos do canal foram retirados do ar.

“Nação Tricolor, a TV Leão, nosso canal no Youtube, foi vítima de um ataque. Já estamos em contato com a plataforma para pronta recuperação. Os conteúdos veiculados no momento não são de autoria do clube e recomendamos não acessar o canal até que a conta seja restabelecida”, disse o Fortaleza por meio de sua assessoria.

SÃO PAULO PASSOU POR SITUAÇÃO SEMELHANTE

No início do mês de maio, o São Paulo passou por situação semelhante. O canal da equipe paulista no YouTube também foi hackeado e teve seus vídeos retirados do ar, bem como seu nome e sua foto de perfil alterados. No caso do Tricolor Paulista, o nome de perfil do canal foi alterado para Tesla_USA.

Após alguns dias, o São Paulo conseguiu recuperar o controle de seu canal no YouTube e retornou com o nome e a foto de perfil originais. Além disso, o clube paulista conseguiu com que os vídeos antigos do canal voltassem ao ar, recuperando o controle total do canal sem prejuízos ou perda de conteúdos.

Ainda de acordo com a assessoria do Fortaleza, em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira (7), o clube informará os seus torcedores assim que o caso for solucionado.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.