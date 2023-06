Fortaleza garante liderança e vaga nas Oitavas da Sul-Americana após tropeço do Palestino

O Fortaleza garantiu a 1ª colocação do Grupo H da Copa Sul-Americana após o fim da 5ª rodada. A confirmação veio nesta quinta-feira (8), com empate sem gols entre Palestino e San Lorenzo, na Argentina. O Leão precisou aguardar o duelo após perder de forma surpreendente para o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, na última terça-feira.

Com o resultado, o Tricolor de Aço garantiu a liderança com 12 pontos e uma rodada de antecedência, confirmando assim, a vaga direta nas Oitavas de Finais. O Palestino se manteve na vice-liderança com 8 e o San Lorenzo em 3º com 5. O Estudiantes de Mérida é o último com 3 pontos.

Leia Também Alexandre Mota Fortaleza garante premiação milionária com vaga nas oitavas da Sul-Americana; confira valores

Vale lembrar que o 1º colocado avança para as Oitavas de Finais, enquanto o 2º colocado jogará ainda uma fase prévia contra um 3º colocado vindo da Fase de Grupos da Libertadores. Assim, o Tricolor de Aço aguardará essa fase prévia para conhecer seu adversário.

Rodada final

6ª rodada

27/06/2023 - 19:00

San Lorenzo x Estudiantes de Mérida

27/06/2023 - 19:00

Palestino x Fortaleza