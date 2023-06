Fortaleza garante premiação milionária com vaga nas oitavas da Sul-Americana; confira valores

O Fortaleza confirmou a vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. A definição ocorreu nesta quinta (8), com o empate entre San Lorenzo-ARG e Palestino-CHI pelo Grupo H - e o Leão não pode mais ser alcançado na liderança, com 12 pontos. Assim, ainda garantiu uma premiação milionária.

Pelo avanço, o clube recebe US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) da Conmebol. De sobra, também supera o playoff, eliminando um mata-mata do calendário: onde enfrentaria um time da Libertadores.

Ao todo, o Fortaleza embolsou US$ 1,85 milhão (R$ 9,1 milhões) na Sula. Foram US$ 900 mil (R$ 4,4 mi) pela participação na fase de grupos, mais US$ 550 mil nas oitavas, além de US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão) pelas vitórias na 1ª fase. Isso porque cada triunfo nesta etapa lhe rendeu US$ 100 mil.

Restando uma rodada, o Fortaleza tem pela frente o Palestino-CHI na terça (27), às 19h, no Chile. Apesar da liderança consolidada, aumenta o montante conquistado em mais US$ 100 mil se vencer.

O adversário das oitavas será definido via sorteio, após a disputa dos playoffs, que envolve confrontos entre os 2º colocados dos grupos da Sula contra os 3º das chaves da Libertadores. Quem avançar às quartas de final, ganha mais US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões) em premiação no torneio.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023