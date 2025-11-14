Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025 começa neste sábado

A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 22:54)
Jogada
Legenda: Competição começou nesta sexta-feira (14) com o masculino Sub-17
Foto: Pedro Henrique/FCBS

O Aterrinho da Praia de Iracema será palco, neste sábado (15), do início do Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025. As disputas da primeira rodada vão ocorrer nas categorias masculino adulto e feminino. A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS) e promete reunir bom público para acompanhar duelos equilibrados e de alto nível técnico.

A bola rola a partir das 16h, com o confronto entre Uniateneu x Meninas na Areia, que abre a categoria feminino. Logo depois, às 17h, é a vez do masculino adulto pisar na areia com o duelo entre Os Bruxos x Uniateneu, marcando oficialmente o início das disputas da categoria mais tradicional do torneio.

No masculino adulto, os times se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, e os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.

No feminino, a disputa é em chave única: todas as equipes jogam entre si, e as duas primeiras colocadas garantem vaga na final.

“O início das categorias adultas sempre traz um grande impacto, porque temos atletas experientes e jogos muito equilibrados. Isso eleva o nível técnico do campeonato e fortalece a modalidade no estado", destaca Rennan Moura, diretor da Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS). 

Equipes participantes — Masculino Adulto e Feminino

Masculino Adulto

Grupo A

  • Escolinha do Dito
  • Zaion
  • O’z Cachorros

Grupo B

  • Uniateneu
  • Holanda
  • Os Bruxos

Feminino — Chave Única

  • Uniateneu
  • Iracema Beach
  • Meninas na Areia
  • The Blessed
Assuntos Relacionados
Cearense de Beach Soccer

Jogada

Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025 começa neste sábado

A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS)

Redação Há 32 minutos
jogadores

Jogada

Desempenho do Fortaleza no returno é esperança contra o rebaixamento

Equipe volta a campo diante do Bahia, fora de casa

Redação 14 de Novembro de 2025
jogadoras

Jogada

Ceará vence R4 e garante vaga na final do Cearense feminino de 2025

Equipes lutam pelo título em duas partidas

Crisneive Silveira 14 de Novembro de 2025
Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

Jogada

Quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para escapar do rebaixamento?; veja vídeo

Leão precisa de quatro vitórias nas últimas cinco partidas

Ian Laurindo* 14 de Novembro de 2025

Jogada

EXCLUSIVA: João Paulo abre o jogo sobre renovação com estrelas do time, Série A e premiação milionária

Presidente projeta reta final da equipe no ano

Samuel Conrado 14 de Novembro de 2025
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia dois setores esgotados para jogo contra o Inter; veja última parcial

Vovô busca alcançar os 45 pontos nesta partida da 34ª rodada da Série A

Daniel Farias 14 de Novembro de 2025