Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025 começa neste sábado
A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS)
O Aterrinho da Praia de Iracema será palco, neste sábado (15), do início do Campeonato Cearense de Beach Soccer 2025. As disputas da primeira rodada vão ocorrer nas categorias masculino adulto e feminino. A competição é promovida pela Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS) e promete reunir bom público para acompanhar duelos equilibrados e de alto nível técnico.
A bola rola a partir das 16h, com o confronto entre Uniateneu x Meninas na Areia, que abre a categoria feminino. Logo depois, às 17h, é a vez do masculino adulto pisar na areia com o duelo entre Os Bruxos x Uniateneu, marcando oficialmente o início das disputas da categoria mais tradicional do torneio.
No masculino adulto, os times se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos, e os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.
No feminino, a disputa é em chave única: todas as equipes jogam entre si, e as duas primeiras colocadas garantem vaga na final.
“O início das categorias adultas sempre traz um grande impacto, porque temos atletas experientes e jogos muito equilibrados. Isso eleva o nível técnico do campeonato e fortalece a modalidade no estado", destaca Rennan Moura, diretor da Federação Cearense de Beach Soccer (FCBS).
Equipes participantes — Masculino Adulto e Feminino
Masculino Adulto
Grupo A
- Escolinha do Dito
- Zaion
- O’z Cachorros
Grupo B
- Uniateneu
- Holanda
- Os Bruxos
Feminino — Chave Única
- Uniateneu
- Iracema Beach
- Meninas na Areia
- The Blessed