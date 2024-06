Calendário de jogos do Fortaleza em junho; veja dias, horários e locais das partidas

O Fortaleza entrará em campo para disputar nove partidas ao longo do mês de junho de 2024. Sete partidas são válidas pela Série A do Brasileirão 2024, enquanto duas serão válidas pelas finais da Copa do Nordeste.

Cinco jogos serão disputados pelo Leão em Fortaleza (CE), enquanto quatro partidas acontecerão fora da cidade, nos estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais.

JOGOS DO FORTALEZA EM JUNHO