Calebe volta a jogar pelo Fortaleza após quase dois meses lesionado; veja números

O meia-atacante Calebe foi a principal novidade no time do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Corinthians na noite desta terça-feira (26), pela partida de ida das semifinais da Sul-Americana. O jogador voltou a jogar uma partida após quase dois meses lesionado.

O meia de 23 anos não jogava desde o dia 8 de agosto, quando saiu lesionado no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Libertad, pela partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Calebe sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito.

Legenda: Calebe comemora gol pelo Fortaleza Foto: KID JUNIOR

Nesta terça, na Neo Química Arena, o jogador começou o duelo contra o Corinthians no banco de reservas, mas entrou em campo no decorrer da partida, por opção do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda.

NÚMEROS DE CALEBE EM SEU RETORNO AOS GRAMADOS

Minutos em campo: 19

Toques na bola: 13

Passes (certos): 10 (8)

Chutes (no gol): 1 (0)

Dribles (certos): 1 (1)

Duelos em campo (ganhos): 2 (2)

(Números e estatísticas extraídos da plataforma SofaScore)

Desde que chegou ao Fortaleza, no início da temporada 2023, Calebe soma 43 jogos disputados com a camisa do Tricolor do Pici. Além disso, ele acumula quatro gols marcados e cinco assistências.

No próximo sábado (30), quando o Fortaleza recebe o Grêmio na Arena Castelão, pela Série A, a expectativa é que Vojvoda utilize um time misto ou até mesmo reserva. Calebe, portanto, deve receber nova oportunidade para recuperar o ritmo de jogo.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.