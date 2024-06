Calebe volta a jogar pelo Fortaleza após 80 dias; veja números contra o Grêmio

O meia-atacante Calebe, do Fortaleza, voltou a disputar uma partida oficial de futebol após 80 dias longe dos gramados, por conta de uma lesão. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Tricolor do Pici sobre o Grêmio, na última quarta-feira (19), na Arena Castelão.

O jogador de 24 anos não atuava desde o dia 30 de março, quando esteve em campo na partida de ida da final do Campeonato Cearense, contra o Ceará, por apenas seis minutos, saindo lesionado. Em seguida, passou um longo período no departamento médico.

Legenda: Meia comemora gol marcado contra o Palmeiras. Foto: Kid Júnior / SVM

Com grande expectativa da torcida do Fortaleza, Calebe voltou a vestir a camisa 10 do Tricolor do Pici no segundo tempo da partida contra o Grêmio, entrando no lugar de Tomás Pochettino, aos 28 minutos da etapa final do jogo.

NÚMEROS DE CALEBE CONTRA O GRÊMIO

17 minutos em campo

11 ações com a bola

4/4 passes certos (100%)

1 passe decisivo

1 cruzamento

1 finalização para fora

1 finalização bloqueada

2/2 dribles certos (100%)

3/6 duelos no chão ganhos (50%)

Os números e estatísticas são da plataforma SofaScore. A expectativa é que Calebe possa ganhar mais minutos em campo com o passar do tempo, até que recupere plenamente as condições de jogo. Ele deve disputar posição com Tomás Pochettino como meia-armador.