'Cadeia para quem roubou a paixão do povo brasileiro', diz Danilo Forte em CPI das Apostas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas recebeu, nesta terça-feira (30), o presidente do Vila Nova Futebol Clube, Hugo Jorge Bravo, e integrantes do Ministério Público de Goiás, o procurador-geral de justiça Cyro Terra e o promotor Fernando Cesconetto, convocados a partir de requerimentos. Bravo e Cesconetto tiveram presenças solicitadas pelo deputado federal Danilo Forte (União-CE).

Forte pontuou a necessidade de agir com pulso firme em relação aos envolvidos nos esquemas de manipulação das partidas de futebol.

“A gente tem que sair daqui com duas coisas: ação punitiva, criminal, cadeia para quem roubou a paixão do povo brasileiro e também com uma legislação em relação aos outros segmentos”, disse.

Um olhar sincero para o futebol foi ainda estabelecido pelo parlamentar. “Precisamos dar transparência ao futebol e fortalecer na grandeza do que é o amor do povo brasileiro ao futebol”, concluiu.

Fraudes em 2023

O promotor Fernando Cesconetto, do MP-GO, afirmou que detectou "possíveis fraudes" em outras partidas do Brasileirão de 2022 investigadas, além das que já são de conhecimento público.



"Já identificamos outras possíveis fraudes em jogos da Série de 2022. Realizamos interrogatórios de atletas profissionais e prosseguimos com as investigações", afirmou o promotor durante depoimento na CPI da Manipulação de Resultados instaurada na Câmara dos Deputados. A CPI promoveu sua primeira audiência nesta terça-feira.



Cesconetto disse que o MP já deu início a uma terceira investigação complementar para apurar novas suspeitas de manipulação de partidas. Ele explicou que ainda vai analisar um "farto material" proveniente de quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas envolvidas no esquema de apostas.