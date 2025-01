Jogador da NBA sofre grave lesão em jogo; veja imagens

Jogador do Detroit Pistons sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Orlando Magic, na última quarta-feira. Ao tentar recuperar uma bola no garrafão, Jaden Ivey se chocou com Cole Anthony, do time adversário. No lance, ele manchou a perna esquerda e caiu no chão com muita dor. O jogador precisou ser retirado da quadra de maca. A lesão ainda não foi diagnosticada.

É possível observar que Anthony cai em cima da perna de Ivey. Os outros jogadores protegeram o atleta das câmeras da transmissão. Ausar Thompson, atleta dos Pistons, foi flagrado aos prantos por preocupação com o companheiro de equipe.

O jogador lesionado atuou durante 27 minutos em quadra, fez 22 pontos e deu quatro assistências. Os Pistons venceram a partida por 105 a 96, somando a 15ª vitória na temporada. A equipe está em nono lugar na conferência leste da NBA.

O Detroit não vai poder contar com o jogador pelo menos nos dois próximos jogos, quando encara o Charlotte Hornets e o Minnesota Timberwolves.

VEJA O LANCE:

*Imagens fortes