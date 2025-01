Fortaleza vai ao mercado buscar investidores para SAF em 2025, confirma presidente Rolim Machado

O Fortaleza irá ao mercado em 2025 e aguarda propostas de investidores interessados na compra das ações da SAF do clube. A informação foi confirmada com exclusividade pelo presidente Rolim Machado, em entrevista ao Diário do Nordeste.

“Agora sim chegou o momento do Fortaleza ir para o mercado, do mercado ver o Fortaleza de uma maneira diferente, um clube organizado. Acho que em 2025 deverá aparecer investidor, vamos torcer para que eles venham com seriedade. O Fortaleza está no mercado a partir de 2025”, disse Rolim ao Diário do Nordeste.

Atual presidente do clube, eleito em dezembro de 2024, Rolim Machado teve participação direta na organização da SAF do Fortaleza. Antes de assumir a presidência do clube, ele presidiu o conselho de administração da SAF do Tricolor do Pici.

Legenda: Rolim Machado foi eleito presidente do Fortaleza para o triênio 2025-27 Foto: Davi Rocha/SVM

Hoje o Fortaleza está preparado, organizado para que qualquer investidor que chegue, queira ver a estrutura do Fortaleza, tanto de futebol quanto de patrimônio, encontre um clube altamente organizado, sem dívida, com um elenco extraordinário, um CEO experiente, um departamento de futebol altamente maduro. Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Rolim tranquilizou os torcedores ao garantir que o clube terá cautela na procura por um investidor. “A gente vai tratar isso muito bem tratado, não vai aceitar qualquer tipo de investimento. Quem for investir no Fortaleza tem que ser uma pessoa séria para tratar o clube e a torcida bem”, completou.

O interesse do Fortaleza é de uma venda minoritária da sua SAF. O Diário do Nordeste apurou que a porcentagem estimada pelo clube para a venda é de 20%, o que deixaria a maior parte do controle da SAF ainda com a associação.