Veja estreias e tabela dos times cearenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, maior competição de base do país, começa nesta quinta-feira (2). Serão 128 clubes, divididos em 32 grupos, com 5 equipes cearenses na disputa: Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta e Tirol. Na 1ª Fase, cada clube faz 3 partidas.

O Floresta estreia no dia 2 e está no Grupo 1 com Votuporanguense, Botafogo e Fast Clube-AM. O Tirol estreia no dia 3 e está no grupo 7, com Ferroviária, Santos, Jaciobá-AL.

O Ferroviário também estreia no dia 3 e está no Grupo 17 com Osasco Audax, Athletico-PR e Mazagão-AP.

No Grupo 25 está o Fortaleza, com Carajás-PA, Ituano e São Bento. O Ceará está no Grupo 31, com Juventus, Ceará, Trindade-GO e Portuguesa Santista. Leão e Vovô estreiam no dia 11.

Legenda: Veja as estreias dos Cearenses da Copinha Foto: ARTE / JOGADA

Veja jogos dos times cearenses:

1ª rodada:

2/1 - 19h15 - Votuporanguense x Floresta

3/1 - 20h00 - Santos x Tirol

3/1 - 21h45 - Athletico-PR x Ferroviário

5/1 - 15h00 - Ceará x Portuguesa Santista

5/1 - 19h00 - Fortaleza x Carajás

2ª rodada:

5/1 - 19h00 - Floresta x Botafogo

6/1 - 17h15 - Ferroviária x Tirol

6/1 - 18h15 - Audax x Ferroviário

8/1 - 15h00 - Trindade x Ceará

8/1 - 19h00 - São Bento x Fortaleza

3ª rodada:

8/1 - 16h45 - Fast x Floresta

9/1 - 16h45 - Tirol x Jaciobá

9/1 - 18h45 - Ferroviário x Mazagão

11/1 - 11h00 - Juventus x Ceará

11/1 - 16h30 - Fortaleza x Ituano