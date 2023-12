Buscando a Sula, Fortaleza enfrenta o terceiro time com mais derrotas na Série A; veja números

O Fortaleza está com um pé na Sul-Americana, as probabilidades de classificação para a competição internacional chegam a 99,47%. O Leão neste domingo (3), enfrenta o Goiás às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O time Esmeraldino já está rebaixado para a Série B e também é a terceira equipe com mais derrotas no torneio. O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão e o Tricolor do Pici busca transformar essa possibilidade em algo real.

Números do Goiás

Comandado por Mário Henrique, o Alviverde não fez uma boa campanha na elite do futebol brasileiro. Com 17 derrotas, é o terceiro clube com mais reveses, ao lado do Bahia. O América-MG lidera o ranking com 23 derrotas, seguido por Coritiba, com 22.

Jogando como visitante, o Goiás ocupa a 14ª posição, com apenas quatro vitórias em 18 jogos. O time sofreu dez derrotas disputando partidas longe dos seus domínios.

No segundo turno, a campanha é ainda pior. O Goiás ocupa a 19ª posição nessa segunda metade do campeonato. O Esmeraldino conquistou apenas dois triunfos nesse recorte.

Já na classificação geral, o time já está rebaixado, com 35 pontos somados.

Veja os cenários que classificam o Leão ao fim da 37ª rodada:

Vitória

O Fortaleza chega aos 51 e garante vaga na Sul-Americana de 2024

Empate

O Leão chega aos 49 e precisa torcer para que o Santos não vença o Athletico-PR fora de casa ou o Cruzeiro não vença o Botafogo fora.

Derrota

Caso o Tricolor do Pici perca, se mantém com 48 e precisa torcer por empates de Santos contra o Furacão de Vasco diante do Grêmio e de derrota do Cruzeiro contra o Botafogo

Legenda: Pikachu é uma peça importante no Fortaleza na temporada de 2023 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Somatório de rodadas

Outra conta a ser feita pelo Fortaleza pela vaga é no somatório das duas rodadas finais. Na 38ª rodada o Leão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30, no dia 6.

Caso o time cearense conquiste apenas 1 ponto contra o Goiás na 37ª, o Santos só 'rouba' a vaga dele no confronto direto se descontar um saldo de gols que é de -1 para o Fortaleza e -21 para o time santista. Ou seja, quase impossível de ser descontado.

E mesmo que perca os dois jogos que ainda tem, o Fortaleza só perderia a vaga na Sul-Americana se Santos ou Vasco ganhassem os 2 jogos que faltam. Um tropeço da dupla, já garante a vaga.

