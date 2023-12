Fortaleza divulga parcial com mais de 40 mil torcedores garantidos para jogo contra Goiás na Série A

O Fortaleza divulgou, na tarde dessa sexta-feira (1), que mais de 40 mil torcedores já garantiram lugar na Arena Castelão para o jogo contra o Goiás, na Série A do Campeonato Brasileiro, válido pela 37ª rodada. Destes, 23.854são check-ins e 16.383 são ingressos vendidos.

A venda dos bilhetes continua acontecendo nas lojas oficiais do clube. Fortaleza e Goiás se enfrentam no domingo (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão Série A. O Leão já está garantido na primeira divisão em 2024 e agora visa a vaga na Copa Sul-Americana.