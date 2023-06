Bruno Pacheco vai ao Rio de Janeiro para encontrar delegação do Fortaleza

Poupado na derrota do Fortaleza para o Estudiantes de Mérida por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco deverá voltar ao time titular do Leão para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. O camisa 6 Tricolor embarcou para o Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (07), onde vai encontrar a delegação leonina que partiu direto da Venezuela para a cidade carioca.

O lateral esquerdo Bruno Pacheco acabou de passar aqui no aeroporto de Fortaleza. Está embarcando para o Rio de Janeiro. Vai encontrar o elenco tricolor por lá. Deve ser titular na partida de sábado diante do Botafogo. — Lucas Catrib (@lucascatrib) June 7, 2023

De acordo com informações do próprio clube, a não ida de Pacheco para o jogo da Sul-Americana já estava prevista pela comissão técnica de Vojvoda. O atleta não foi relacionado por conta do desgaste acumulado nas últimas partidas. Com o período para descansar e reuperar a parte física, o jogador poderá ser utilizado na partida deste sábado (10) diante do Botafogo, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série A. Em caso de vitória, o Leão pode terminar a rodada novamente no G-6.