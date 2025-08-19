Diário do Nordeste
Bruno Pacheco lamenta eliminação e desabafa: 'O plano traçado antes do jogo não foi realizado'

Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Vélez e se despede da competição

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:11)
Jogada
Legenda: Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Vélez e se despede da competição.
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Sem demostrar reação, o Fortaleza foi derrotado pelo Vélez por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Estádio José Amalfitani, na província de Buenos Aires. Com o resultado, o Leão foi eliminado e se despede do torneio continental nas oitavas de final. Bruno Pacheco, titular da equipe na lateral esquerda, desbancando Diogo Barbosa e Weverson mesmo retornando de lesão, lamentou o resultado e afirmou que a estratégia traçada antes do jogo não foi seguida.

O plano traçado antes do jogo não foi realizado. Isso foi chamado atenção no intervalo. As nossas linhas não estavam compactas, a gente estava dando muita muito espaço para adversário. Então, quando a gente mantém, a gente traça um um plano de jogo, a gente tem que seguir ele. Infelizmente a gente estava chegando atrasado nas jogadas.
Bruno Pacheco
Lateral do Fortaleza

Bastando uma simples vitória na partida, tendo em vista o empate no confronto de ida, na Arena Castelão, sem gols na última terça-feira (12), o Fortaleza iniciou o duelo decisivo que poderia ter levado o Leão paras as quartas de final da Copa do Brasil já tomando gol no sexto minuto de jogo. Tomando mais um gol ainda no primeiro tempo, o Tricolor viu a possível classificação histórica escapar.

"A gente sabia que o time do Veléz é um time jogando que, jogando nos seus domínios, seria muito difícil. Então, a gente tinha que jogar mais compacto, aproveitar mais, ficar com a posse de bola. Então, muita das vezes a gente pegava a bola, já entregava pro adversário. Isso ficou ficou nítido ali no primeiro tempo que a gente estava muito espaçado, muito espaçados, dando oportunidade pros adversários. Agora não adianta lamentar.É voltar para casa agora e pensar no brasileiro.", finalizou o jogador.

O Tricolor volta a campo neste domingo (24), às 18h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Mirassol, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Leão busca diminuir a diferença para sair da zona de rebaixamento, que neste momento é de 4 pontos.

* Sob supervisão de Vladimir Marques

