Bruno Pacheco fratura mão em treino de apronto e não viaja para enfrentar Bragantino
Além de Pacheco, Lucca Prior, Rodrigo, Marinho e João Ricardo continuam no Departamento Médico
O Fortaleza divulgou o boletim do Departamento Médico (DM) junto com a lista de relacionados para a viagem a São Paulo nesta terça-feira (25) e Bruno Pacheco está entre os lesionados. O lateral fraturou a mão esquerda e será desfalque do Leão na partida contra o RB Bragantino, na quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista.
Além de Pacheco, Lucca Prior, Rodrigo, Marinho e João Ricardo continuam no DM. As novidades entre os relacionados fica por conta da volta do volante Lucas Sasha e do zagueiro Emanuel Brítez, ambos voltam a ser opção para o técnico Martín Palermo após desfalcarem o time contra o Bahia. Além deles, o lateral-esquerdo Weverson foi relacionado pelo argentino pela primeira vez.
CONFIRA OS RELACIONADOS
Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Weverson e Diogo Barbosa
Zagueiros: Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Kuscevic
Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira
Atacantes: Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera