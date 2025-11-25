Diário do Nordeste
Bruno Pacheco fratura mão em treino de apronto e não viaja para enfrentar Bragantino

Além de Pacheco, Lucca Prior, Rodrigo, Marinho e João Ricardo continuam no Departamento Médico

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:48)
Jogada
O Fortaleza divulgou o boletim do Departamento Médico (DM) junto com a lista de relacionados para a viagem a São Paulo nesta terça-feira (25) e Bruno Pacheco está entre os lesionados. O lateral fraturou a mão esquerda e será desfalque do Leão na partida contra o RB Bragantino, na quarta-feira (26), às 19h, em Bragança Paulista.

Além de Pacheco, Lucca Prior, Rodrigo, Marinho e João Ricardo continuam no DM. As novidades entre os relacionados fica por conta da volta do volante Lucas Sasha e do zagueiro Emanuel Brítez, ambos voltam a ser opção para o técnico Martín Palermo após desfalcarem o time contra o Bahia. Além deles, o lateral-esquerdo Weverson foi relacionado pelo argentino pela primeira vez.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Weverson e Diogo Barbosa
Zagueiros: Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Kuscevic
Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Pochettino, Rossetto, Pierre e Matheus Pereira
Atacantes: Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera

