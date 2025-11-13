Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado no STJD; assista ao vivo

O julgamento do atacante Bruno Henrique segue nesta quinta-feira (13). O jogador do Flamengo é julgado pelo Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O jogador foi denunciado por forçar um cartão amarelo e, assim, beneficiar apostadores. Isso teria ocorrido ainda no ano de 2023, em jogo contra o Santos. O duelo ocorreu no Mané Garrincha, pelo Brasileiro.

ACOMPANHE AO VIVO: