Bruno Henrique, do Flamengo, é julgado no STJD; assista ao vivo

Julgamento ocorre de forma online

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Jogada
Legenda: Bruno Henrique, jogador do Flamengo.
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O julgamento do atacante Bruno Henrique segue nesta quinta-feira (13). O jogador do Flamengo é julgado pelo Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). 

O jogador foi denunciado por forçar um cartão amarelo e, assim, beneficiar apostadores. Isso teria ocorrido ainda no ano de 2023, em jogo contra o Santos. O duelo ocorreu no Mané Garrincha, pelo Brasileiro. 

ACOMPANHE AO VIVO:

