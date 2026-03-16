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Corinthians tenta contratação de atacante Arthur Cabral, do Botafogo

Revelado na base do Ceará, o atleta perdeu espaço no time carioca

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
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Legenda: Arthur Cabral tem contrato com o Ceará até o fim de 2028
Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, do Botafogo. Segundo a ESPN, o time paulista fez sondagem junto ao staff do atleta para avaliar as condições da negociação.

A intenção inicial é contar com o centroavante, revelado na base do Ceará, por empréstimo. Com 27 anos, Arthur soma apenas um gol e duas assistências em 12 partidas, perdendo espaço no elenco.

Na carreira, o jogador acumula passagens também por Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR. A chegada ao Botafogo foi em 2025, em um investimento de €15 milhões (aproximadamente de R$ 95 milhões) com um contrato até o fim de 2028.

Vale ressaltar que a janela de transferência segue aberta até a próxima sexta (27), o que exige celeridade do processo. No período, apenas atletas que jogaram Estaduais podem ser contratados.

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