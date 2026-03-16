Corinthians tenta contratação de atacante Arthur Cabral, do Botafogo

O Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, do Botafogo. Segundo a ESPN, o time paulista fez sondagem junto ao staff do atleta para avaliar as condições da negociação.

A intenção inicial é contar com o centroavante, revelado na base do Ceará, por empréstimo. Com 27 anos, Arthur soma apenas um gol e duas assistências em 12 partidas, perdendo espaço no elenco.

Na carreira, o jogador acumula passagens também por Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR. A chegada ao Botafogo foi em 2025, em um investimento de €15 milhões (aproximadamente de R$ 95 milhões) com um contrato até o fim de 2028.

Vale ressaltar que a janela de transferência segue aberta até a próxima sexta (27), o que exige celeridade do processo. No período, apenas atletas que jogaram Estaduais podem ser contratados.