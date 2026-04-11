Brítez é relacionado para jogo entre Fortaleza e São Bernardo após polêmica; veja lista

Depois de ter um afastamento e até a rescisão cogitada, o zagueiro Brítez foi relacionado para a partida entre Fortaleza e São Bernardo que acontecerá neste domingo (12), no estádio Primeiro de Maio, no interior paulista. Ele é um dos 24 atletas que Carpini levará para o duelo, válido pela 4ª rodada da Série B.

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Quem também aparece na relação de atletas que viajam com a delegação tricolor é Miritello, que havia ficado de fora do Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. A baixa é Lucas Crispim, que deu entrada no departamento médico com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Lá também estão, em recuperação, o goleiro João Ricardo, o zagueiro Tomás Cardona e o volante Bruninho.

O embarque do time para São Paulo foi na tarde deste sábado (11), pressionado por protestos da torcida por dois dias seguidos na sede do clube. O Leão vai buscar a primeira vitória fora de casa na Série B, tentando criar uma sequência de triunfos no certame.

Relacionados:

Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Fuentes, Mailton e Mucuri

Zagueiros: Brítez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald e Ryan

Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

Em recuperação no departamento médico:

Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;

João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;

Tomás Cardona: estiramento posterior na coxa esquerda; pré-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;

Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita.









