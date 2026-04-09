Fortaleza avalia rescisão com zagueiro Brítez; entenda

A diretoria do Fortaleza avalia a rescisão contratual com o zagueiro argentino Brítez. A gestão realiza uma reunião nesta quinta-feira (9) e avalia uma medida após o capitão tricolor conceder uma entrevista após a derrota no Clássico-Rei, nesta quarta (8), e criticar diretamente o Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e também o CEO Pedro Martins. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A expectativa é de que a cúpula do futebol realize um pronunciamento. Logo, uma saída do profissional é possível, mas também é vista como uma opção extrema, tendo em vista que é uma das lideranças do elenco, tem boa relação com a torcida, além da janela de transferência estar fechada.

Na declaração, Brítez falou: “deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol. E nos times de futebol têm que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele”, afirmou.

O Diário do Nordeste apurou que o discurso externa um descontentamento com decisões recentes, como saída de funcionários, menor conexão com a gestão e por cobranças financeiras anteriores.