Cobrança de Brítez para SAF é grave e exige uma resposta do Fortaleza

Tão pesado quanto a derrota no Clássico-Rei com um a jogador a mais nesta quarta-feira (9), sem dúvidas, é a declaração que o zagueiro argentino Brítez, do Fortaleza, concedeu ao Futebolês após a vitória do Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão.

"Deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol. E no time de futebol tem que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele", declarou.

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E se tem um personagem que pode cobrar alguém no Pici é o capitão tricolor, muito identificado com a arquibancada. O momento é crítico e exige resposta direta de quem faz a gestão do clube: o que está acontecendo no Fortaleza?