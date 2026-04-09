Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após derrota do Fortaleza, Brítez dispara contra a SAF: 'Aqui não é empresa, é time de futebol'

Zagueiro desabafou após time ser superado pelo Ceará na Arena Castelão nesta quarta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 00:15)
Jogada
Legenda: Brítez, zagueiro do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Um dos líderes da equipe, o zagueiro e capitão Brítez desabafou sobre o momento do Fortaleza e mandou um recado para a SAF do Tricolor.. O Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no quarto Clássico-Rei disputado no ano. O Tricolor ainda não superou o maior rival do estado nesta temporada. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (8), na Arena Castelão, em duelo pela Copa do Nordeste.

Agora temos o Brasileiro, uma competição importante. Deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol! E nos times de futebol têm que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele.
Bríteza
Zagueiro do Fortaleza

O jogador também avaliou o desempenho do time em campo. Foi o quarto jogo do Fortaleza sem vitória diante do maior rival na temporada. O atleta lamentou o resultado. 

"Clássico não se joga, se ganha. Clássicos também são detalhes. Fizemos uma boa partida, mas esses detalhes, um erro, um gol sofrido e fica difícil. Tomamos o segundo gol, e a partida acabou. Não é a primeira vez que acontece. Temos que ter consciência de que esse tipo de jogo é assim. Então, é olhar para frente", finalizou. 

O Fortaleza volta a campo no domingo (12), quando enfrenta o São Bernardo pela Série B do Brasileiro. O duelo terá início às 18h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Herói no Clássico-Rei, Fernando exalta Ceará: 'A gente mostrou a nossa força'

Lateral-esquerdo fez um gol e deu uma assistência na vitória alvinegra

Vladimir Marques Há 50 minutos

Jogada

Ceará provoca Fortaleza lembrando 25 anos sem perder para o rival na Copa do Nordeste

Vovô não perde há 13 jogos no regional e a única derrota foi em 2001

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Ceará amplia tabu para 14 jogos contra o Fortaleza; veja sequência

Vozão venceu nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste

Vladimir Marques Há 1 hora
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo

Jogada

Após derrota do Fortaleza, Brítez dispara contra a SAF: 'Aqui não é empresa, é time de futebol'

Zagueiro desabafou após time ser superado pelo Ceará na Arena Castelão nesta quarta-feira

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Com um a menos, Ceará vence Fortaleza por 2x0 e respira na Copa do Nordeste

Vozão jogou com um a menos desde os 22 do 1º tempo e venceu com autoridade

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Com Clássico-Rei, CBF detalha da 6ª a 11ª rodadas da Série B; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

Primeiro Clássico-Rei da competição será na 9ª rodada

Vladimir Marques 08 de Abril de 2026