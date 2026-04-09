Após derrota do Fortaleza, Brítez dispara contra a SAF: 'Aqui não é empresa, é time de futebol'

Um dos líderes da equipe, o zagueiro e capitão Brítez desabafou sobre o momento do Fortaleza e mandou um recado para a SAF do Tricolor.. O Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 no quarto Clássico-Rei disputado no ano. O Tricolor ainda não superou o maior rival do estado nesta temporada. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (8), na Arena Castelão, em duelo pela Copa do Nordeste.

Agora temos o Brasileiro, uma competição importante. Deixo um recado também para o pessoal da SAF, para o CEO também, que isso aqui não é uma empresa, é um time de futebol! E nos times de futebol têm que seguir todos juntos para frente, senão vai ser difícil. É o recado que tenho para ele. Bríteza Zagueiro do Fortaleza

O jogador também avaliou o desempenho do time em campo. Foi o quarto jogo do Fortaleza sem vitória diante do maior rival na temporada. O atleta lamentou o resultado.

"Clássico não se joga, se ganha. Clássicos também são detalhes. Fizemos uma boa partida, mas esses detalhes, um erro, um gol sofrido e fica difícil. Tomamos o segundo gol, e a partida acabou. Não é a primeira vez que acontece. Temos que ter consciência de que esse tipo de jogo é assim. Então, é olhar para frente", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no domingo (12), quando enfrenta o São Bernardo pela Série B do Brasileiro. O duelo terá início às 18h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.