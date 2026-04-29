Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (29) conta com diversas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão e plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA (29)
J.LEAGUE
01h | Tokyo Verdy x Kashima Antlers | GOAT (YouTube)
04h | Kashiwa Reysol x Tokyo FC | GOAT (YouTube)
CAMPEONATO EGÍPCIO
11h | El Gounah x Haras El Hodood | Link Alviverde (YouTube)
LIGA SAUDITA
13h | Al-Riyadh x Al-Qadsiah | GOAT (YouTube)
13h10 | Al-Taawon x Al-Ittihad | GOAT (YouTube) e SporTV 3
15h | Al-Nassr x Al-Ahli Saudi | GOAT (YouTube)
EREDIVISIE (PLAYOFFS)
13h45 | Den Bosch x Almere City | Link Alviverde (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS (FEMININO)
15h | Arsenal x Leicester City | GOAT (YouTube), ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
15h | Corinthians x Athletico | UOL Esporte (YouTube)
18h | Vasco da Gama x Botafogo | SporTV
CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)
16h | Atlético de Madrid x Arsenal | TNT e HBO Max
CAMPEONATO PORTUGUÊS
16h15 | Sporting x Tondela | ESPN 3 e Disney+
COPA LIBERTADORES
19h | Mirassol x Always Ready | Paramount+
19h | Platense x Independiente Santa Fe | Paramount+
21h | Barcelona de Guayaquil x Universidad Católica | Paramount+
21h30 | Estudiantes x Flamengo | Globo, GE TV e Paramount+
21h30 | Cerro Porteño x Palmeiras | Globo, GE TV, ESPN e Disney+
23h | Universitario x Nacional | Disney+
COPA SUL-AMERICANA
19h | Juventud x Puerto Cabello | Paramount+
19h | Caracas x Racing | ESPN e Disney+
19h | Deportivo Riestra x Montevideo City Torque | ESPN 4 e Disney+
21h30 | Cienciano x Atlético-MG | Paramount+
21h30 | Palestino x Grêmio | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO (2ª DIVISÃO)
19h | Rentistas x Miramar Misiones | Disney+
COPA SUL-SUDESTE
19h | Chapecoense x América-MG | SportyNet e SportyNet (YouTube)
20h | Sampaio Corrêa-RJ x Operário Ferroviário | SportyNet
21h15 | Novorizontino x Avaí | XSports e XSports (YouTube)
COPA CENTRO-OESTE
19h | Anápolis x Cuiabá | Canal do Benja (YouTube)
19h | Atlético-GO x Gama | Canal do Benja (YouTube)
19h | Araguaína x Vila Nova | SportyNet
19h | Porto Vitória x Tocantinópolis | Metrópoles Esportes (YouTube)
19h | Capital-DF x Operário-MS | Metrópoles Esportes (YouTube)
19h | Primavera-MT x Rio Branco-ES | Brasil (YouTube)
COPA NORTE
19h | Remo x Galvez | SportyNet e SportyNet (YouTube)
19h | Porto Velho x Águia de Marabá | SportyNet
19h | Trem x Paysandu | Canal do Benja (YouTube)
19h | Nacional-AM x Guaporé | RomarioTV (YouTube)
19h | Monte Roraima x Amazonas | Brasil (YouTube)
19h | Independência x GAS | Brasil (YouTube)
NWSL
20h | Boston Legacy x NC Courage | GOAT (YouTube)
COPA DO NORDESTE
21h30 | Fortaleza x Sport Recife | SBT, SportyNet e SouFutebolês (YouTube)
21h30 | Confiança x Vitória | SBT e TV Aratu (YouTube)
21h30 | Maranhão x Ceará | SportyNet Brasil (YouTube)
21h30 | CRB x Sousa | SportyNet Brasil (YouTube)
21h30 | Botafogo-PB x Fluminense | Canal do Benja (YouTube)
21h30 | Retrô x América-RN | Canal do Benja (YouTube)
21h30 | ABC x Ferroviário | Canal do Benja (YouTube)
21h30 | Juazeirense x ASA | Primeiro Lance (YouTube)
21h30 | Piauí x Itabaiana | Metrópoles Esportes (YouTube)
21h30 | Jacuipense x Imperatriz | Metrópoles Esportes (YouTube)
CONCACAF CHAMPIONS CUP
23h30 | Los Angeles FC x Toluca | ESPN 4 e Disney+