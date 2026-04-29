Cerro Porteño x Palmeiras na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo F. O jogo será às 21h30, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Cerro Porteño x Palmeiras terá transmissão do Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cerro Porteño

Arias; Velásquez, Pérez, Luciatti e Benitez; Paez, Da Motta, Morel e Chaparro; Torres e Vegetti.Técnico: Ariel Holan

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arias; Sosa, Flaco López e Allan.Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Palmeiras

Data e hora: 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção