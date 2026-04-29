ABC x Ferroviário na Copa do Nordeste: veja horário, onde assistir e palpite

O Ferroviário joga sua classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (29), diante do ABC. A bola rola às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal (RN). O duelo é decisivo para as duas equipes e vale vaga nas quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal do Benja / TMC

Palpite

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Como chega o Elefante

Motivado por cinco vitórias seguidas, o ABC é líder do seu grupo e depende praticamente apenas de um triunfo para garantir vaga nas quartas de final.

Waguinho Dias chegou motivando o elenco com um novo modelo de jogo, diferente do ex-técnico Marcelo Chamusca. O comandante venceu dois jogos contra o América-RN, seu maior rival, nessa sequência positiva. O torcedor alvinegro vê isso com bons olhos e deve comparecer em bom número na Arena das Dunas.

Como chega o Tubarão

O Ferroviário vem de vitória contra o Atlético Cearense na Série D. O triunfo contou com mais uma boa apresentação do time comandado por Nuno Pereira, com gols de Thálisson e Ciel.

As expectativas para o confronto contra o ABC são positivas. A equipe coral saiu no início desta terça-feira (28) com destino a Natal. Todo o trajeto foi feito de ônibus, em um percurso de cerca de 530 km.

Para a decisão, Nuno não conta com Lucas Black e Tiago Santana, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A base da escalação dos últimos jogos deve ser mantida, com a presença de Ciel no comando de ataque.

Vencer o time alvinegro e torcer por um tropeço do Ceará contra o Maranhão é a principal possibilidade de classificação coral. No entanto, existem outros cenários, mas o Tubarão quer fazer a sua parte.

Prováveis escalações

ABC

Matheus Alves; Lucas Marques, Lucas Souza, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Edson, Geilson e João Pedro; Luiz Fernando, Igor Bahia e Wallyson.

Técnico: Waguinho Dias

Ferroviário

Victor Brasil; Geo, Iago, Caio Bahia e Pedrinho; Luan, Fernando Portel (Brayan) e Thálisson; Yair Mena, Carlinhos e Ciel.

Técnico: Nuno Pereira

Ficha técnica

ABC x Ferroviário

Data: quarta-feira (29)

Horário: 21h30

Local: Arena das Dunas, Natal (RN)