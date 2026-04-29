Maranhão x Ceará na Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações
Macão e Vozão se enfrentam no Castelão pela quinta rodada da Copa do Nordeste
Maranhão e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29) na Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela quinta e última rodada da fase de grupos do Nordestão. O jogo será às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA).
O Vovô busca confirmar a sua classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Atualmente, o time está dentro da zona de classificação, mas precisa vencer para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Ferroviário, que soma os mesmos sete pontos que o Ceará.
Já o Maranhão não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição regional. A equipe, no entanto, espera fazer um jogo competitivo, assim como na Copa do Brasil, quando foi eliminado para o próprio Ceará, mas fez jogo duro diante do Vovô.
ONDE ASSISTIR
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COMO CHEGAM OS TIMES
O Ceará terá desfalques importantes para essa partida. O goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o centroavante Wendel Silva estão no departamento médico. Já Vina foi poupado por controle de carga.
Além deles, ficaram de fora dos relacionados que viajaram na última terça (28) o goleiro Jorge Meurer, os zagueiros Gilmar e Ronald, e o atacante Matheusinho, fora da relação pelo quarto jogo seguido.
Já do lado do Maranhão, mesmo eliminado, o time chega confiante após conquistar um resultado positivo na Série C do Brasileirão, ao vencer o Volta Redonda. O lateral-direito Negueba é o único desfalque.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Maranhão: Jean; Maurício, Keven, Lucão e André Radija; Vander, Rosivan e Vagalume; Will, Rafael e Luís Gustavo. Técnico: Jerson Testoni.
Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Luizão, Eder e Sánchez; Zanocelo, Dieguinho, Matheus Araújo e Melk; Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.
MARANHÃO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA
- Competição: 5ª rodada da Copa do Nordeste 2026
- Local: Castelão, em São Luís (MA)
- Data: 29/04/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)