Maranhão x Ceará na Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Maranhão e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29) na Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela quinta e última rodada da fase de grupos do Nordestão. O jogo será às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

O Vovô busca confirmar a sua classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste. Atualmente, o time está dentro da zona de classificação, mas precisa vencer para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Ferroviário, que soma os mesmos sete pontos que o Ceará.

Foto: Kid Jr

Já o Maranhão não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição regional. A equipe, no entanto, espera fazer um jogo competitivo, assim como na Copa do Brasil, quando foi eliminado para o próprio Ceará, mas fez jogo duro diante do Vovô.

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O Ceará terá desfalques importantes para essa partida. O goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o centroavante Wendel Silva estão no departamento médico. Já Vina foi poupado por controle de carga.

Foto: Kid Jr

Além deles, ficaram de fora dos relacionados que viajaram na última terça (28) o goleiro Jorge Meurer, os zagueiros Gilmar e Ronald, e o atacante Matheusinho, fora da relação pelo quarto jogo seguido.

Já do lado do Maranhão, mesmo eliminado, o time chega confiante após conquistar um resultado positivo na Série C do Brasileirão, ao vencer o Volta Redonda. O lateral-direito Negueba é o único desfalque.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maranhão: Jean; Maurício, Keven, Lucão e André Radija; Vander, Rosivan e Vagalume; Will, Rafael e Luís Gustavo. Técnico: Jerson Testoni.

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Luizão, Eder e Sánchez; Zanocelo, Dieguinho, Matheus Araújo e Melk; Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

MARANHÃO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA