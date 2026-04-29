Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 29 de abril
Estudiantes e Flamengo se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Estudiantes x Flamengo terá transmissão da Globo e do Paramount+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Estudiantes
Fernando Muslera, Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias e Edwin Cetré; Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
Flamengo
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
FICHA TÉCNICA
Estudiantes x Flamengo
Data e hora: 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina