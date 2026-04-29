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Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quarta-feira, 29 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jorginho deve estar entre os titulares do Flamengo para o duelo da Libertadores
Foto: GIlvan de Souza/Flamengo

Estudiantes e Flamengo se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Estudiantes x Flamengo terá transmissão da Globo e do Paramount+ 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estudiantes 

Fernando Muslera, Mancuso, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Amondarain e Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias e Edwin Cetré; Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Flamengo

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Flamengo

Data e hora: 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina

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