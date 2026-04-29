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Neymar é tietado por jogadores do San Lorenzo em partida na Argentina

O episódio levanta a discussão se Neymar é mais reconhecido no exterior do que em seu país

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:33)
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Em meio ao debate se Neymar merece ou não ser convocado para a Copa do Mundo de 2026, uma demonstração de reconhecimento. O atacante do Santos foi bastante tietado por jogadores do San Lorenzo, após o empate em 1 a 1 nessa terça-feira (28), em Buenos Aires, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Na saída de campo, Neymar foi cercado por adversários, que levaram camisa e até as chuteiras do craque. O jogador é um dos cotados para as vagas remanescentes na seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro.

Lanterna da Sula

Com o resultado dessa terça-feira, o Santos é o lanterna do Grupo D da Sul-Americana, com 2 pontos após três rodadas. O San Lorenzo soma 5, enquanto Deportivo Cuenca-EQU tem 4 e o Deportivo Recoleta-PAR conquistou 3. Todos ainda têm chance de classificação para o mata-mata do torneio.

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