Neymar é tietado por jogadores do San Lorenzo em partida na Argentina

Em meio ao debate se Neymar merece ou não ser convocado para a Copa do Mundo de 2026, uma demonstração de reconhecimento. O atacante do Santos foi bastante tietado por jogadores do San Lorenzo, após o empate em 1 a 1 nessa terça-feira (28), em Buenos Aires, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Na saída de campo, Neymar foi cercado por adversários, que levaram camisa e até as chuteiras do craque. O jogador é um dos cotados para as vagas remanescentes na seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro.

Lanterna da Sula

Com o resultado dessa terça-feira, o Santos é o lanterna do Grupo D da Sul-Americana, com 2 pontos após três rodadas. O San Lorenzo soma 5, enquanto Deportivo Cuenca-EQU tem 4 e o Deportivo Recoleta-PAR conquistou 3. Todos ainda têm chance de classificação para o mata-mata do torneio.