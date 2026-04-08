Ceará x Fortaleza no Clássico-Rei da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações
Vozão e Leão se enfrentam na Arena Castelão pela terceira rodada do Nordestão
Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (8) na Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos do Nordestão. O Clássico-Rei será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
O Ceará busca se recuperar na Copa do Nordeste, já que somou apenas um ponto após duas rodadas, com empate com o ABC e derrota para o Retrô. Por outro lado, vem de vitória sobre o Cuiabá na Série B e quer manter a animação após o resultado fora de casa.
Já o Fortaleza que seguir com 100% de aproveitamento na competição. O Leão do Pici é o vice-líder do Grupo D, com seis pontos, após duas vitórias contra Ferroviário e Imperatriz, respectivamente. Além disso, na Série B, conseguiu vencer o Juventude em casa, conquistando a primeira vitória no Brasileirão. Thiago Carpini, treinador da equipe, falou que a prioridade é a Série B. Mas, a atmosfera que envolve o Clássico-Rei pode mudar a estratégia tricolor.
ONDE ASSISTIR
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PALPITES
COMO CHEGAM OS TIMES
O Ceará tem baixas de peso para o Clássico-Rei desta quarta, sobretudo no meio-campo. O volante Lucas Lima está suspenso após expulsão contra o Retrô, enquanto Zanocelo está no departamento médico. Além deles, seguem fora Pedro Henrique e Ronald.
Por outro lado, o técnico Mozart terá à disposição uma grande novidade: o volante Dieguinho está recuperado de lesão e voltará a ser relacionado. Ele estava afastado dos gramados desde o dia 14 de janeiro e passou por cirurgia no tornozelo.
No Fortaleza, Thiago Carpini só não contará com os atletas lesionados: Bruninho (lesão no tendão do adutor direito); João Ricardo (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito); Tomás Cardona (estiramento posterior na coxa esquerda). Por outro lado, por ser um clássico, ele pode manter peças do elenco que tem participado dos jogos na Série B e utilizar os atletas que mais se destacaram na Copa do Nordeste.
Isso fará Carpini mesclar a experiência de alguns atletas, com a oportunidade de aumentar a minutagem e rodar o elenco, prevenindo outros jogadores para o duelo de domingo (12), contra o São Bernardo.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Richard; Alex Silva, Eder, Luizão e Sánchez; Júlio César, Richardson e Alano; Matheusinho, Fernandinho (Melk) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Mucuri; Ryan (Ronald), Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, Lucas Emanoel. Técnico: Thiago Carpini
CEARÁ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA
- Competição: 3ª rodada da Copa do Nordeste 2026
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 08/04/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
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Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
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Assistente 1: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)
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Assistente 2: Edevan de Oliveira Pereira (BA)
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Quarto Árbitro: Francisco Luan Adriao da Silva (CE)