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Quanto ganhou o campeão da Maratona de Londres 2026? Veja premiação e bônus por recorde

Sabastian Sawe entrou para a história do atletismo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:02)
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Legenda: Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h59min30s, tornando-se o primeiro atleta a completar uma maratona oficial abaixo das duas horas e estabelecendo um novo recorde mundial da prova.
Foto: Foto por JUSTIN TALLIS / AFP

O queniano Sabastian Sawe entrou para a história do atletismo ao vencer a Maratona de Londres 2026 com um feito inédito e também altamente lucrativo. Além do título, o corredor faturou uma premiação milionária impulsionada por bônus por desempenho.

Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h59min30s, tornando-se o primeiro atleta a completar uma maratona oficial abaixo das duas horas e estabelecendo um novo recorde mundial da prova. 

Pela vitória, o queniano recebeu US$ 55 mil (cerca de R$ 270 mil). No entanto, o valor aumentou significativamente graças aos bônus oferecidos pela organização. 

O atleta somou:

  • US$ 25 mil pelo recorde do percurso
  • US$ 125 mil pelo recorde mundial
  • US$ 150 mil por correr abaixo de 2h02

Com isso, a premiação total chegou a US$ 355 mil (aproximadamente R$ 1,7 milhão). 

A prova também ficou marcada pelo altíssimo nível técnico. O etíope Yomif Kejelcha, segundo colocado, completou a maratona em 1h59min41s, também abaixo do antigo recorde mundial, enquanto o ugandense Jacob Kiplimo fechou o pódio.

Atual bicampeão em Londres, Sawe consolida seu domínio na principal prova britânica e reforça o momento histórico da modalidade, em uma corrida que elevou o patamar do atletismo mundial.

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