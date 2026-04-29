Quanto ganhou o campeão da Maratona de Londres 2026? Veja premiação e bônus por recorde

O queniano Sabastian Sawe entrou para a história do atletismo ao vencer a Maratona de Londres 2026 com um feito inédito e também altamente lucrativo. Além do título, o corredor faturou uma premiação milionária impulsionada por bônus por desempenho.

Sawe cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h59min30s, tornando-se o primeiro atleta a completar uma maratona oficial abaixo das duas horas e estabelecendo um novo recorde mundial da prova.

Pela vitória, o queniano recebeu US$ 55 mil (cerca de R$ 270 mil). No entanto, o valor aumentou significativamente graças aos bônus oferecidos pela organização.

O atleta somou:

US$ 25 mil pelo recorde do percurso

US$ 125 mil pelo recorde mundial

US$ 150 mil por correr abaixo de 2h02

Com isso, a premiação total chegou a US$ 355 mil (aproximadamente R$ 1,7 milhão).

A prova também ficou marcada pelo altíssimo nível técnico. O etíope Yomif Kejelcha, segundo colocado, completou a maratona em 1h59min41s, também abaixo do antigo recorde mundial, enquanto o ugandense Jacob Kiplimo fechou o pódio.

Atual bicampeão em Londres, Sawe consolida seu domínio na principal prova britânica e reforça o momento histórico da modalidade, em uma corrida que elevou o patamar do atletismo mundial.