Brighton x Manchester City: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Brighton e Manchester City se enfrentam neste sábado, 23 de outubro, às 13h30 (horário de Brasília), Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove (ING). A partida é válida pela 9ª rodada da Premier League.

Os dois clubes ocupam a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Inglês, na briga dentro do G4. O Brighton está na 4ª colocação, com 15 pontos em oito jogos, enquanto o City soma 17 pontos, na 3ª posição. É uma partida pela briga da liderança da competição, que tem Chelsea à frente, com 19 pontos.

Onde vai passar

O jogo será transmitido na ESPN Brasil e no Star+.

Palpites para Brighton x Manchester City

inter@

Prováveis Escalações

Brighton

Sánchez; Burn, Dunk e Duffy; Cucurella, Lallana, Bissouma, Gross e Veltman; Trossard e Maupay. Técnico: Graham Potter.

Manchester City

Ederson; João Cancelo, Laporte, Dias e Zinchenko; Bernardo Silva, De Bruyne e Rodri; Grealish, Gabriel Jesus e Foden. Técnico: Pepe Guardiola.

Ficha técnica de Brighton x Manchester City

Local: Falmer Stadium - Brighton e Hove, ING

Data: 13h30 (de Brasília), sábado, 23 de outubro

Árbitro: K. Friend

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte