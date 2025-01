Brest x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Brest e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Stade de Roudourou (França), pela oitava e última rodada 1ª Fase da Liga dos Campeões.

O Brest está em 13º com 13 pontos e precisa pontuar para estar do 9º ao 24º classificados aos playoffs antes da Oitavas de Finais. O Real Madrid está logo atrás, com 12 pontos, em 16º e também precisa vencer para avançar. Em caso de combinação de resultados favorável, o Real pode até ficar entre os 8 que vão direto para as Oitavas.

Quem perder corre sério risco de eliminação da competição.

Palpites

Onde Assistir

TNT e Max

Prováveis Escalações

Brest

Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque. Técnico: Éric Roy.

Real Madrid

Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modrić; Brahim Díaz, Bellingham, Mbappé; Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.