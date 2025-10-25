Diário do Nordeste
Brenno exalta Fortaleza após vitória contra Flamengo: 'todo mundo viu a nossa entrega'

Os times se enfrentaram neste sábado (25), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 21:54)
Jogada
Legenda: Brenno herdou a vaga de João Ricardo, machucado, como o goleiro titular do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza conquistou um grande resultado na Série A e se recuperou na luta contra o rebaixamento. Na Arena Castelão, neste sábado (25), o time cearense bateu o Flamengo por 1 a 0, com de Breno Lopes, e voltou a nutrir esperanças pela permanência na elite nacional. Um dos destaques do jogo, o goleiro tricolor Brenno exaltou o empenho do grupo.

"O recado foi dado em campo, nós vencemos o líder do campeonato. Pra mim, o melhor time do campeonato, o melhor  time das Américas, não é à toa que está na Libertadores, e o recado que a gente precisa dar ao torcedor é em campo. Todo mundo viu a nossa entrega, fizemos o jogo que precisava ser feito. É agradecer ao torcedor pela presença, o nosso grupo pela entrega em campo".

Na tabela de classificação, o Fortaleza deixou a vice-lanterna e subiu para a 18ª posição, com 24 pontos. No momento, o Santos é o 1º fora do Z-4, com 31, mas o Peixe ainda joga no domingo (26), às 18h30, diante do Botafogo. E o curioso: na próxima rodada, o time paulista é justamente o adversário do Leão, em novo confronto direto na Série A.

"Acho que o campeonato nessas últimas 10 rodadas, a gente tem de olhar o jogo a jogo. Todo jogo é uma decisão para nós. Esse jogo (com o Flamengo) foi uma decisão, o próximo (contra o Santos) vai ser uma outra decisão, por ser um confronto direto tem um peso maior. E nós vamos trabalhar essa semana, focados do jeito que a gente vem fazendo para conquistar mais uma grande vitória".

A equipe volta a campo no sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro. Já o Flamengo, no entanto, vira a chave para a Libertadores com desafio na quarta (29), às 21h30, no Presidente Perón, diante do Racing-ARG no jogo de volta da semifinal - na ida, venceu por 1 a 0.

