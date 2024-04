Brasileirão Série B 2024: veja times participantes, onde assistir e favoritos ao acesso

Começou a Série B do Brasileirão 2024! 20 equipes estão disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com um sonho em comum: conquistar o acesso à Série A do Brasileirão 2025, a primeira divisão do futebol brasileiro.

Oito novas equipes chegam para a disputa da Série B 2024: América-MG, Coritiba, Goiás e Santos, rebaixados da Série A, e Amazonas, Brusque, Operário-PR e Paysandu, que conquistaram o acesso na última edição da Série C do Brasileirão.

O Santos entra na Série B pela primeira vez em sua história com a expectativa de confirmar rapidamente seu favoritismo, não só ao acesso, mas como ao título da competição. O clube paulista é o principal nome da competição.

E o Ceará?

A Série B vai começar para o Vozão, competição mais esperada e prioritária no calendário do clube em 2024. Este sábado será o pontapé inicial do sonho do acesso, obsessão do clube e da torcida alvinegra. O grupo foi reformulado para 2024 e mostrou muita competitividade no campeonato cearense, sendo campeão diante do Fortaleza, e na Copa do Nordeste. O técnico Vágner Mancini tem um time base sólido e que foi lapidado em grande parte dos jogos da temporada.

ONDE ASSISTIR

A Série B do Brasileirão 2024 será transmitida por cinco canais diferentes. Na televisão aberta, Globo e TV Brasil serão os canais responsáveis. Na televisão fechada, o responsável será o Sportv. No pay-per-view, o Premiere, e no streaming, o Canal GOAT.

TIMES NA DISPUTA

Amazonas

América-MG

Avaí

Botafogo-SP

Brusque

CRB

Ceará

Chapecoense

Coritiba

Goiás

Guarani

Ituano

Mirassol

Novorizontino

Operário-PR

Paysandu

Ponte Preta

Santos

Sport

Vila Nova

LUTA PELO ACESSO

Legenda: O Santos é o grande favorito da Série B Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Sete equipes despontam como as favoritas na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão. O Santos é o grande favorito, ao lado dos recentes rebaixados da Série A América-MG, Goiás e Coritiba. Fecham a lista Sport, Ceará e Novorizontino.

Santos

América-MG

Sport

Ceará

Goiás

Coritiba

Novorizontino

MEIO DE TABELA

Legenda: Mirassol conta com jogadores experientes no elenco Foto: Marcos Freitas/Agência Mirassol

No meio da tabela estão equipes que podem lutar por uma vaga no G-4, mas que não são considerados favoritos ao acesso. CRB, Mirassol e Avaí seriam os mais cotados à primeira página, enquanto Paysandu, Ponte Preta e Vila Nova na segunda página.

CRB

Mirassol

Avaí

Paysandu

Ponte Preta

Vila Nova-GO

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Legenda: Guarani não fez bom início de temporada Foto: Raphael Silvestre / Guarani FC

Nesta categoria estão sete equipes que correm riscos maiores de rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Brusque, Amazonas e Operário subiram recentemente da terceira divisão, enquanto as outras equipes disputaram a Série B em 2023.

Brusque

Guarani

Amazonas

Botafogo-SP

Chapecoense

Ituano

Operário-PR