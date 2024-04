Ceará inicia luta por acesso na Série B com time mais forte e competitivo

Acabou a espera para a torcida alvinegra. A Série B vai começar para o Vozão, competição mais esperada e prioritária no calendário do clube em 2024. Este sábado será o pontapé inicial do sonho do acesso, obsessão do clube e da torcida alvinegra após a tentativa frustrada em 2023, com uma campanha decepcionante.

Mas para este ano, o clube chega com um elenco mais forte e competitivo, reformulado para buscar uma vaga na elite, por isso é considerado um dos favoritos a estar na Série A no ano que vem, ao lado de Santos, América/MG, Sport, Goiás e Coritiba.

O grupo foi reformulado para 2024 e mostrou muita competitividade no campeonato cearense, sendo campeão diante do Fortaleza, e na Copa do Nordeste. O técnico Vágner Mancini tem um time base sólido e que foi lapidado em grande parte dos jogos da temporada.

Legenda: O Vozão foi campeão cearense diante do Fortaleza no último dia 6 e vem embalado para a Série B Foto: Fabiane de Paula / SVM

Grupo mantido

Do grupo campeão cearense no último dia 6, o clube não teve nenhuma baixa no mercado de transferências e contratou dois jogadores no último dia de janela doméstica: o goleiro Maycon Cleiton, do Vitória, e o volante Patrick de Lucca, do Vasco. Os dois não estrearão neste sábado, mas são novas peças para Mancini utilizar no decorrer da competição.

Manter destaques como o goleiro Richard, o volante Lourenço e o atacante Erick Pulga, trio mais valorizado e sondado antes da Série B começar, é um sinal de força de um clube que tem a missão de subir para a Série A.

O gerente de futebol do clube, Lucas Lucas Drubscky, elogiou o grupo formado pelo Ceará e vê amadurecimento para a Série B.

"É um grupo muito mais ajustado, muito mais maduro do que era no dia 1 do trabalho. Isso muito por mérito da comissão técnica, comandada pelo Mancini, mas também pela capacidade que esse grupo tem de assimilar e assumir o compromisso com o clube. Ajudou muito a ter também essa reconexão com a torcida, da maneira como tem sido. Acho que a torcida tem conseguido se reconhecer no elenco, nos jogadores que entram em campo para defender o Ceará. Como um torcedor gostaria de defender a camisa do Ceará caso estivesse dentro de campo. Essa empatia elenco com torcida tem sido fundamental nessa sinergia. Conquistamos o primeiro objetivo mas, como falei, muito em parte por esse amadurecimento em um tempo muito curto", disse ele.



Estreia

O Vozão estreia diante da torcida, no Castelão, neste sábado, às 18 horas, contra o Goiás, em um jogo que é considerado confronto direto pelo acesso.

O volante Richardson comentou sobre a estreia e pediu ‘responsabilidade de manter o nível de atuação’ apresentado nos últimos jogos.

“A gente tem essa responsabilidade de manter o nível de atuação, competição e concentração dentro do campeonato. Vai ser um nível diferente, um nível elevado e a gente espera tá preparado para fazer bons jogos. A gente sabe que é um campeonato de regularidade e temos tudo para se manter brigando até o final. O que a gente quer é se manter entre os primeiros colocados da competição, mas a gente só consegue isso com bons jogos e com vitórias. Estamos muito concentrados e confiantes. Com o apoio do nosso torcedor, com a sinergia que a gente já mostrou nas finais do Campeonato Cearense, esperamos que a gente consiga nossa primeira vitória” disse.

Para a estreia, Mancini deve repetir a formação do jogo final com o Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Isso indica Saulo Mineiro na referência do ataque, com Erick Pulga e Aylon nas pontas.

Goiás

O Goiás fez um campeonato estadual decepcionante, parando nas quartas de final e foi reformulado para a Série B, com muitas novidades no elenco. O técnico Márcio Zanardi, outro recém-contratado, ganhou 9 reforços. Chegaram os zagueiros David Braz, Messias e Lucas Ribeiro, o lateral-esquerdo Douglas Borel, o volante Marcão, os meias Régis e Rafael Gava e os atacantes Welliton e Thiago Galhardo, este último ex-Fortaleza.

Sobre o jogo, o técnico considera o Ceará como um adversário direto diz que vai tratar todas as partidas como "finais".