Brasileirão 2023 tem a maior média de público da história da competição; Fortaleza fica no Top-10

O Campeonato Brasileiro 2023 chegou ao fim e fechou a temporada com a maior média de público da história da competição, atingindo 26.524 pagantes por jogo, deixando o ano de 1983 para trás, que alcançou o número de 22.953 pessoas. Na atual temporada, as equipes levaram 9,7 milhões de fãs aos estádios brasileiros. O Fortaleza terminou o campeonato com a 6ª maior média, levando 32.787 espectadores por partida. Os dados são do Espião Estatístico.

O Tricolor do Pici fez 19 jogos com renda neste Brasileirão e conseguiu obter uma arrecadação total de R$10.722.226 (uma média de R$564.328).

O Flamengo foi o líder no quesito média de público e também atingiu a maior arrecadação bruta do torneio, na partida contra o Santos, realizada no Estádio Mané Garrincha (Rio de Janeiro), na qual arrecadou R$7.141.239. O campeão brasileiro, Palmeiras, terminou com a 5ª maior média (33.167).

Confira Top 10 médias de público do Brasileirão:

Flamengo - 54.499 São Paulo - 43.780 Corinthians - 38.433 Bahia - 36.489 Palmeiras - 33.167 Fortaleza - 32.787 Grêmio - 31.385 Fluminense - 29.783 Cruzeiro - 29.666 Atlético-MG - 27.989

Um dado interessante é que o Flamengo é detentor dos 12 primeiros maiores públicos da primeirona.

Legenda: O Flamengo é detentor dos 12 primeiros maiores públicos da primeirona Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Confira Top-10 maiores públicos do Brasileirão

Flamengo 1 x 2 Santos - 64.708 Flamengo 1 x 0 Vasco - 64.524 Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - 61.094 Flamengo 3 x 0 Palmeiras - 60.997 Flamengo 1 x 0 Corinthians - 60.352 Flamengo 2 x 0 Fortaleza - 60.304 Flamengo 1 x 1 América-MG - 60.236 Flamengo 2 x 1 Cuiabá - 60.067 Flamengo 1 x 1 Fluminense - 59.979 Flamengo 0 x 3 Atlético-MG - 59.921

Como é feito o cálculo no boletim financeiro?

O cálculo do número de pagantes é feito através da soma da quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geram renda ou através da subtração do público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.