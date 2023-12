Fortaleza é o único nordestino no top-10 do Ranking Nacional de Clubes da CBF para 2024; veja lista

A Diretoria de Competições da CBF divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2024 nesta sexta-feira (8). O Fortaleza aparece em nono e é o único clube nordestino entre os dez primeiros do país. O Flamengo lidera a lista, seguido por Palmeiras e São Paulo.

Vice-campeão da Sul-Americana, Campeão do Cearense e no top-10 da Série A do Brasileirão nesta temporada, o Tricolor do Pici somou 12.350 pontos e se manteve no top-10. No ranking para 2023, o Tricolor do Pici ficou em sétimo lugar. Os outros nordestinos com melhores colocações são: Bahia (13º), Ceará (18º), Sport (24º), CRB (26º) e Vitória (28º).

O Ranking considera o desempenho recente das equipes em competições nacionais e internacionais entre os 239 clubes do futebol nacional. Veja a lista dos dez primeiros abaixo.



Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1) Flamengo (16.678)

2) Palmeiras (15.372)

3) São Paulo (14.828)

4) Athletico Paranaense (13.888)

5) Atlético Mineiro (13.282)

6) Corinthians (12.926)

7) Fluminense (12.672)

8) Grêmio (12.456)

9) Fortaleza (12.350)

10) América Mineiro (11.533).