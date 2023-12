Fortaleza define data para reapresentação de jogadores e de comissão técnica em 2024

A pré-temporada de 2024 do Fortaleza já tem data marcada para acontecer: o elenco e a comissão técnica do Tricolor do Pici se reapresentam no dia 10 de janeiro de 2024, às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Os jogadores e a comissão técnica, portanto, terão 34 dias de férias entre as temporadas 2023 e 2024. O Leão disputará cinco competição em 2024: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Legenda: Vojvoda tem quatro títulos no comando do Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após a reapresentação, serão cerca de dez dias de treinamento antes da estreia do Leão na temporada 2024. No dia 20 de janeiro, a equipe entra em campo para enfrentar o Horizonte, na partida de abertura do Campeonato Cearense de 2024.

Quanto ao elenco que deve se reapresentar para a pré-temporada 2024, o clube ainda não anunciou nenhuma contratação. Por outro lado, confirmou a saída do goleiro Fernando Miguel, que deve vestir a camisa do Ceará em 2024.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.