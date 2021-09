Brasil x Peru pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira recebe o Peru, nesta quinta-feira (9), em Pernambuco, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida será disputada às 21h30 na Arena Pernambuco, no Recife.

O Brasil lidera as eliminatórias Sul-Americanas com folga. São 7 vitórias em 7 jogos, com 100% de aproveitamento e 21 pontos na tabela.

Esta será a primeira partida após a confusão em São Paulo pela rodada anterior, quando a entrada de um agente da Anvisa suspendeu a partida entre Brasil e Argentina por volta dos cinco minutos, após uma série de irregularidades sanitárias cometidas pelos visitantes. A semana foi toda de desdobramentos sobre o caso, diferentes versões e ações da FIFA para uma definição sobre o caso, marcando um novo jogo ou declarando alguma parte como vencedora.

Repercussão

Por isso, como não poderia deixar de ser, o principal assunto da coletiva do técnico Tite, na véspera da partida, ainda foi a partida suspensa diante da Argentina, domingo, em São Paulo.

"A decisão justa é respeitar leis, a decisão justa é antes a saúde das pessoas. A decisão justa é que o esporte é importante, mas tem uma escala de importância em que a saúde está acima, as leis estão acima", disse o treinador.

"Foram corretas todas as manifestações da Anvisa, do Ministério da Saúde, é de leis, de respeitar leis, o futebol não está acima disso, tem que ser respeitado, estamos lidando com vidas", afirmou Tite.

Legenda: O técnico Tite, ao lado de seu auxiliar Cléber Xavier, acompanha o treinamento da Seleção Brasileira na Arena Pernambuco Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"Quando tem saúde e vacina, vai ter emprego e trabalho, associado a isso vai ter dignidade. Mas vir e passar por cima de leis, burlar situações, isso não existe. Quero, sim, que o jogo pudesse acontecer. Talvez o tempo de execução. Não posso julgar isso. Não tenho conhecimento suficiente para saber o que foi feito e a que tempo foi feito. Não posso julgar e não devo julgar. Mas de passar por cima de leis... Ah, não. Um pouco de respeito à uma entidade, um país, um povo, um clube, uma seleção. Calma! Respeito, sim", completou o técnico brasileiro.

Time "mantido"

Ao contrário das partidas anteriores, Tite adiantou que a Seleção vai a campo com sua força máxima. A equipe será a mesma que iniciou o confronto interrompido diante da Argentina. Marquinhos foi desconvocado por opção da comissão técnica: o defensor cumpriria suspensão automática diante da Argentina, mas a partida foi suspensa e não houve garantias do Comitê Disciplinar da Fifa sobre sua situação para o confronto com os peruanos.

Com isto, Lucas Veríssimo será o titular no setor defensivo ao lado de Éder Militão. No meio, Gerson ganha a vaga de Bruno Guimarães, enquanto Everton Ribeiro ganha a vaga de Vinicius Júnior.

"Eles nos conhecem bem, nós conhecemos as características deles também. O grau de dificuldade, a gente sabe que tem, a qualidade, a gente sabe que tem. A gente vai ter que produzir muito, jogar muito, manter regularidade, os diferentes jogos dentro do próprio jogo, aquele momento que tu vai ser dominado, mas tem que controlar, grande parte dominando, mas ser efetivo, transformar em gol. Esse contexto todo estamos atentos", completou o treinador da seleção que venceu os sete jogos disputados nas Eliminatórias.

O Peru, com oito pontos, tenta sair das últimas colocações. Por isto, tem possibilidade de mudanças. Aldo Corzo deve entrar no lugar de Advíncula, enquanto Carrillo e Flores serão titulares pelo técnico Ricardo Gareca. Já Guerrero cumprirá suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

BRASIL x PERU

Data-Hora: 09-09-21 - 21h30

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL).

VAR: Esteban Ostojich (URU)

Transmissão: Rede Globo (TV Verdes Mares), SporTV e Tempo Real do Diário do Nordeste

BRASIL: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Neymar e Gabigol. Técnico: Tite

PERU: Gallese; Advíncula (Corzo), Santamaría, Callens e Marcos López; Tápia, Yotún, Carrillo, Cueva e Edison Flores; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca