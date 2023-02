Brasil x Japão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (16) para encarar o Japão no Torneio She Believes. Esta será a última competição da equipe antes da Copa do Mundo Feminina da Austrália e Nova Zelância. O duelo será às 18h (de Brasília), no Estádio Orlando City, nos Estados Unidos.

A seleção brasileira terá o retorno de Marta, maior estrela da equipe. A camisa 10 lesionou o ligamento do joelho, passou por cirurgir e retornará aos gramados quase 11 meses depois. Técnica do Brasil, Pia Sundhage celebra a volta da jogadora.

"A Marta está ótima, participou de todos os treinos, bom... é a velha Marta de sempre, cheia de experiência. Algo que ela traz muito para esse time é o passe final, é claro que gostaríamos que ela atuasse em todos os minutos, mas não podemos, ela ainda não jogou uma partida inteira, mas a veremos em alguns minutos e espero que nos três jogos", disse.

A treinadora falou ainda sobre a importância da diversidade de times adversários. Isso melhora a preparação para o Mundial, que será realizado nos meses de julho e agosto deste ano. Pia Sundhage explica como o Brasil deve se comportar diante das japonesas.

"Estamos preparando a equipe para jogar contra uma seleção organizada. Será importante acelerar a troca de passe, além disso, precisamos acertar também nosso posicionamento no ataque. Algo que temos falado muito é sobre desafiar a linha defensiva delas e vamos tentar quebrar a última e penúltima linha. Nos três primeiros dias falamos muito sobre ataque, hoje, também falamos sobre defesa porque o jeito que o Japão joga é mantendo a posse de bola, e é muito importante ter uma boa organização, mas mais que isso, sermos pacientes", avaliou.

Estados Unidos e Canadá também participam da competição e entram em campo a partir das 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Lorena; Bruninha, Rafaelle, Tainara e Tamires; Júlia Bianchi, Kerolin, Geyse e Adriana; Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

Japão - Ayaka Yamashita, Shiori Miyake, Saki Kumagai e Moeka Minami; Risa Shimizu, Fuka Nagano, Honoka Hayashie Jun Endo; Aoba Fujino, Yui Hasegawa e Mana Iwabuchi. Técnico: Futoshi Ikeda.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Japão

Data e hora: 16/02, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Orlando City, em Orlando (EUA)