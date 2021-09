Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei masculino: veja horário, onde assistir e campanhas

Um clássico histórico e uma revanche olímpica. Esse é o clima para Brasil x Argentina neste domingo (5), às 10h, em Brasília, na decisão do Sul-Americano de vôlei masculino. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite o duelo ao vivo.

É o primeiro encontro entre as seleções desde a disputa do bronze nos Jogos de Tóquio. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi superada e deixou o Japão sem medalha.

Onde assistir:

A partida ocorre às 10h (de Brasília) com transmissão ao vivo da TV Globo (TV Verdes Mares) e do SporTV

Legenda: A Argentina venceu o Brasil e ficou com a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio Foto: AFP

Dessa vez, o time canarinho disputa a partida em casa e tem o retrospecto favorável. Em todas as 32 edições que participou, ficou com o título - a Argentina venceu apenas uma vez.

Assim, o grupo está confiante para o novo embate. “Ninguém tira a frustração das Olimpíadas, mas esse é um novo grupo. A gente tem a rivalidade com a Argentina desde sempre, sabe que eles estão crescendo muito como time. Não tem essa de revanche, a gente quer vencer. É um novo ciclo, a frustração da Olimpíada ficou”, explicou o levantador Bruninho.

Campanhas

O Sul-Americano de vôlei masculino é realizado através de pontos corridos, sem etapas de mata-mata. Assim, Brasil x Argentina se tornou uma final pelo desempenho das respectivas seleções: três vitórias e 100% de aproveitamento.

A equipe brasileira chega no confronto decisivo sem perder um set sequer na competição. As demais participantes do torneio são: Chile, Colômbia e Peru.

Desempenho de Brasil e Argentina no Sul-Americano:

01.09 - Argentina 3 x 0 Colômbia (25/20, 25/19 e 25/17)

01.09 - Brasil 3 x 0 Peru (25/12, 25/19 e 25/18)

02.09 - Brasil 3 x 0 Colômbia (25/20, 25/22 e 25/21)

03.09 - Peru 0 x 3 Argentina (20/25, 21/25 e 11/25)

03.09 - Brasil 3 x 0 Chile (25/22, 25/18 e 25/19)

04.09 - Argentina x Chile (25/16, 21/25, 25/21 e 25/22)