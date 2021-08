Brasil vence Quênia, garante liderança do Grupo A e enfrenta Rússia nas quartas de final do vôlei

O Brasil está nas quartas de final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta segunda-feira (02), as brasileiras venceram o Quênia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/8.

O resultado positivo contra as quenianas assegurou ao Brasil a liderança do Grupo A. Com isso, as comandadas de Zé Roberto irão enfrentar o Comitê Olímpico Russo (ROC) nas quartas de final do torneio. As russas encerraram a fase de grupos na 4ª colocação do Grupo B.

As brasileiras chegam para às quartas de final defendendo uma invencibilidade de cinco jogos.