Brasil x Quênia no vôlei feminino: confira horário e onde assistir

O Brasil entra em quadra nesta segunda-feira (02), às 09h45 (horário de Brasília), contra o Quênia, pela última rodada da fase de grupos do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece na Ariake Arena, em Tóquio. A partida contará com transmissão do Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

As comandadas de Zé Roberto estão invictas na fase de grupos com três vitórias em três jogos. As brasileiras venceram a Coreia do Sul (3x0), a República Dominicana (3x2) e, por fim, a Sérvia (3x1), figurando na 2ª colocação do Grupo A, com 11 pontos.

Em caso de vitória, o Brasil assegura a liderança do grupo e enfrentará o 4º colocado do Grupo B.

Ficha técnica

Brasil x Quênia - 5ª rodada do Grupo A dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Local: Ariake Arena, em Tóquio (JAP)

Horário: 09h45 (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV