Brasil vence Chile pela 2ª rodada da Copa América de Futsal

O Brasil venceu o Chile por 5 a 2 nesta segunda-feira (31), na Arena SND, em Assunção, pela 2ª rodada da Copa América de Futsal. Ferrão (2x), Marlon (2x) e Pito marcaram para a Seleção Brasileira, enquanto Moran e Eduardo Conde descontaram para os chilenos.

Com o resultado, o Brasil chega aos 6 pontos e permanece na vice-liderança da competição sul-americana. Na quarta-feira (02), às 15h (horário de Brasília), a equipe de Marquinhos Xavier encara a Colômbia, em confronto que vale a liderança do Grupo A da Copa América e vaga no mata-mata do torneio.

Na estreia da competição, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 5 a 1, com gols de Bruno, Pito, João Victor, Daniel e o cearense Taffy.