Brasil fica com a prata no Judô por equipes mistas do Pan de Santiago; veja detalhes

O Brasil foi derrotado por Cuba no judô por equipes mistas nesta terça-feira (31) e ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

A equipe do país caribenho, outra grande referência regional da modalidade, venceu a final por 4 a 3 para ficar com o ouro.

República Dominicana e Colômbia foram bronze.

A estrela Idalys Ortiz, que liderou o time cubano, já tinha se tornado a melhor judoca da história dos Pan-Americanos na segunda-feira (30), quando ganhou sua quarta medalha de ouro e ficou com o título na categoria acima de 78 kg. Ela também tem quatro medalhas olímpicas (1 ouro, 2 pratas e 1 bronze), e oito em Mundiais (2 ouros, 2 pratas e 4 bronzes).

Ortiz, de 34 anos, já anunciou que irá se aposentar depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Mesmo com a derrota na competição por equipes mistas, o Brasil sai do Pan de Santiago como o maior vencedor do judô, com sete medalhas de ouro, contra seis de Cuba.

Equipes mistas:

1. Cuba - ouro

2. Brasil - prata

3. República Dominicana - bronze

