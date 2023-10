Jogos Pan-Americanos: cearense Thiago Monteiro conquista medalha de bronze no tênis

Em duelo brasileiro entre Thiago Monteiro e Gustavo Heide, o cearense levou a melhor no tênis. Na disputa pela medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, Thiago venceu com as parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 [5] e subiu no pódio.

O duelo durou cerca de duas horas e começou com Gustavo vencendo o primeiro set. Depois, Monteiro voltou para o jogo e venceu o segundo por 6 a 3. O terceiro set, bastante disputado, foi encerrado com vitória do cearense por 6 a 1.

"Foi um jogo complicado. Era positivo, por um lado, saber que já tinha uma medalha para o Brasil garantida, mas em contrapartida era contra um brasileiro. O Heide é um menino que eu já venho treinando bastante. A gente treina na academia no Rio, juntos na maior parte do tempo, então conhecemos bastante um o jogo do outro. Tanto que foi definido ali no detalhezinho do último ponto. Mas sem dúvidas, estou feliz por essa conquista, feliz pela semana. Infelizmente não consegui garantir a vaga olímpica já aqui, mas levar essa medalha para casa é muito gratificante, fica para a história, um sonho alcançado", disse Thiago Monteiro.

Legenda: Tenista cearense, Thiago Monteiro, conquista medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos 2023 Foto: Javier Torres/AFP

Veja também