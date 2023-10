Jogos Pan-Americanos 2023: Veja horários e onde assistir cada modalidade nesta segunda-feira (30)

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começaram no dia 20 de outubro em Santiago, no Chile. A capital do país vai receber um total de 58 modalidades que envolvem mais de 6900 atletas de 41 países diferentes. Pela primeira vez, o torneio não terá exibição em TV aberta e ficará totalmente no streaming. A transmissão será pelo Canal Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

Nesta segunda-feira (30), o destaque fica por conta do Atletismo e dos esportes coletivos que movimentam o dia nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, além de outras modalidades durante o dia inteiro.

Confira as modalidades que o Brasil disputa nesta segunda-feira (30) ESGRIMA 09h | Espada Masculina | Canal Olímpico do Brasil 10h40 | Florete Feminino | Canal Olímpico do Brasil JUDÔ 10h | Até 78kg - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 10h | Acima de 78kg - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 10h | Até 90kg - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 10h | Até 100kg - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 10h | Acima de 100kg - Masculino | Canal Olímpico do Brasil VÔLEI 10h30 | Brasil x Colômbia - Masculino | Canal Olímpico do Brasil VELA 12h | iQFoil Regatas - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | ILCAS 7 Regatas - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela 49er Regatas - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Fórmula Kite - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | iQFoil - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | ILCA 6 - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Fórmula Kite - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela 49er FX - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Nacra 17 - Regatas | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela Snipe Regatas | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela Lightning | Canal Olímpico do Brasil ATLETISMO 15h30 | Decatlo 100m - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 16h10 | Decatlo Salto em Distância - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 17h40 | Decatlo Arremesso de Peso - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 17h50 | 400m (semifinais) - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 17h55 | Lançamento de Disco - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 18h20 | 400m (semifinais) - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 18h50 | 100m (semifinais) - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 19h | Salto em Distância - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 19h15 | Decatlo Salto em Altura - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 19h20 | 100m (semifinais) - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 19h40 | Lançamento de Disco (final) - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 19h46 | 10.000m (final) - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 20h35 | Decatlo 400m rasos - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 21h | Revezamento 4 x 400m - Misto | Canal Olímpico do Brasil HANDEBOL 17h30 | Brasil x México (Masculino) | Canal Olímpico do Brasil BASQUETE 20h | Colômbia x Brasil (Feminino) | Canal Olímpico do Brasil