Jogos Pan-Americanos: conheça cearenses que estão disputando os jogos em Santiago

O esporte cearense está sendo representado nos Jogos Pan-Americanos de 2023, disputados em Santiago, no Chile. Com representantes em esportes como o handebol, o triathlon e o skate, o Ceará tem pelo menos quatro atletas em ação nos jogos.

O Diário do Nordeste preparou uma lista com quatro atletas cearenses que estão em ação nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, e que podem trazer medalhas não apenas para o Brasil, mas para o estado do Ceará.

ADRIANA DOCE

Adriana de Castro, popularmente conhecida como Adriana Doce, nasceu em 1990 em Fortaleza. Ela é ponta-direita da Seleção Brasileira de handebol feminino e foi convocada para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2023.

MANOEL MESSIAS

Manoel Messias, cearense de 26 anos, já chegou a disputar as Olimpíadas, em Tóquio, na modalidade triathlon. Em junho, o atleta cearense conquistou a medalha de prata na etapa de Montreal da World Series, principal circuito mundial de provas de triathlon.

VITTORIA LOPES

Vittoria Lopes é outra representante cearense nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Assim como Manoel Messias, ela disputa a modalidade do triathlon. Nos últimos Pan-Americanos, ela conquistou a medalha de prata para o Brasil.

LUCAS RABELO

Lucas Rabelo não apenas está representando o Ceará nos Jogos Pan-Americanos de 2023 como também conquistou uma medalha de ouro na competição, na modalidade skate street. O atleta somou 264.45 pontos e subiu ao lugar mais alto do pódio.